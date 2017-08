The Sims 4 krijgt honden en katten uitbreiding

The Sims 4 Honden en Katten werd door EA op de Gamescom in Keulen aangekondigd. Deze nieuwe uitbreidingspakket moet op 10 november uitkomen voor pc en Mac. Je kunt in deze uitbreiding uiteraard je eigen hond en/of kat maken en die vervolgens verzorgen.

Daarnaast kun je nu in een dierenkliniek werken en is er een kustplaatsje genaamd Brindleton Bay toegevoegd. Deze nieuwe wereld is ideaal voor wandelingen met je huisdier.

Tot nu toe heeft elke The Sims-game een dier-uitbreiding gekregen, dus een verrassing kun je dit niet noemen. In tegenstelling tot The Sims 3 worden dit keer geen paarden toegevoegd.