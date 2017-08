56 gepensioneerde Amerikaanse hoge officieren uit het Amerikaanse leger hebben zich uitgesproken tegen de plannen van president Donald Trump om transgenders te weren uit het Amerikaanse leger.

Onder de vorige president Barack Obama werd het beleid voor transgenders in het leger juist versoepeld. In 2016 werd het verbod ingetrokken voor transgenders in het leger om voor hun gevoelens uit te komen. Zij konden daar eerder nog voor worden ontslagen. Het beleid nu weer omgooien, zou verstorend werken, aldus de generaals en admiraals. Bovendien zou het ervoor zorgen dat talentvol personeel niet voor een carrière in het leger kiest of zou het ze dwingen met een leugen te leven.

"Patriottistische transgenders die ons land willen dienen, moeten niet worden ontmoedigd of worden weggestuurd of hun identiteit moeten verbergen", aldus de gepensioneerden in een brief.

Het Amerikaanse leger telt ongeveer 550.000 militairen, onder wie naar schatting 15.500 transgenders.

Trump stelde eerder dat zijn beslissing om transgenders te weren uit het Amerikaanse leger genomen was na overleg met zijn nationaal veiligheidsteam. Het Witte Huis gaat met het Pentagon uitwerken hoe dit beleidsplan conform de wettelijke richtlijnen zal worden uitgevoerd.



Oud-officieren tegen transgenderverbod leger VS (Foto: ANP)