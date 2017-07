Bezorgde vader levert vermeende pedo af bij de politie Monique (DJMO) 25-07-2017 10:00 print

In Alkmaar is maandagavond een 66-jarige pedofiel aangehouden. Het zou gaan om Andre K., een inwoner van De Hoef die in ieder geval twee meisjes lastiggevallen zou hebben met "vieze gore foto's en voorstellen", zo laat de vader van de beide meisjes weten. Samen met een vriend heeft hij de man thuis opgezocht en hem 'verzocht' mee te gaan naar de politie, waar hij is overgedragen.

De vader plaatste een video van zijn actie op Facebook. In de reacties regende het complimentjes en opgestoken duimpjes. Ook werd er een screenshot geplaatst van WhatsApp gesprek met een potentieel slachtoffer van de man.