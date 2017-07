Ongeveer vijftien nabestaanden van slachtoffers van vlucht MH17 hebben zondagochtend bij de Russische ambassade in Den Haag in stilte gedemonstreerd. Ze protesteerden tegen "de tegenwerking van Rusland bij het onderzoek naar de verantwoordelijken van het neerhalen van het vliegtuig".

De demonstranten lieten een geschreven boodschap bij de ambassade achter. Daarin roepen ze Rusland op de internationale afspraken na te komen en volledig mee te werken aan het onderzoek opdat de schuldigen bestraft kunnen worden.

In het plantsoen bij de ambassade plaatsten de demonstranten een bankje met daarop een kleine plaquette. Daarop is te lezen: "Wachtend op verantwoordelijkheid en volledige duidelijkheid. Ter herinnering aan de slachtoffers van Malaysian Airlines vlucht MH17." Een deel van de tekst is in het Russisch geschreven.

Bij het neerstorten van het vliegtuig op 17 juli 2014 kwamen 298 mensen uit achttien landen om het leven, onder wie 198 Nederlanders. Maandag is het precies drie jaar geleden dat de Boeing 777, die op weg was van Amsterdam naar Kuala Lumpur, boven het oosten van Oekraïne uit de lucht geschoten door een Russische BUK-raket.



Protest nabestaanden MH17 tegen houding Russen (Foto: ANP)