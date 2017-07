Disney heeft geen plagiaat gepleegd bij het maken van de animatiefilm Zootropolis. De schrijver van Total Recall, Gary L. Goldman, vond dat het script van de film verdacht veel lijkt op een verhaal dat hij tot twee keer toe bij de filmstudio pitchte, maar een rechtbank in Californië heeft de beschuldiging van plagiaat afgelegd.

Volgens Goldman heeft Disney er een gewoonte van gemaakt om werk van anderen te gebruiken voor zijn hitfilms. Dit zou ook zijn gebeurd bij onder meer The Lion King, Toy Story, Monsters Inc., Up en Inside Out. In de aanklacht had Goldman schetsen van zijn personages toegevoegd om te bewijzen dat die erg lijken op de uiteindelijke hoofdpersonages van Zootropolis.

De rechter vindt echter dat Goldman onvoldoende bewijs heeft aangeleverd. Hij vindt wel dat er enige gelijkenissen zijn tussen de personages, maar de verschillen zijn groter. Ook de animatiestijl is volgens de rechter niet te vergelijken.

Zootropolis won in februari een Oscar voor beste animatiefilm. De film speelt zich af in een antropomorf universum waar alle dieren in harmonie samenleven, al bestaan er wel vooroordelen jegens andersdenkenden of dieren die tegen hun natuur in willen gaan.



Rechter verwerpt plagiaatzaak Zootropolis (Foto: BuzzE)