Sigaretten mogen binnenkort in Noorwegen alleen in neutrale verpakking zonder merknaam verkocht worden. Dit weekeinde is een wet van kracht geworden die dat bepaalt. Noorwegen is het vierde land dat dit invoert.

Australië begon in 2012 als eerste met blanco pakjes. Sindsdien zou het percentage rokers onder de Australiërs met slechts ruim een half procent zijn gedaald. Inmiddels hebben ook Groot-Brittannië en Frankrijk de regel ingevoerd.

De tabaksindustrie heeft in Noorwegen een jaar de tijd om een neutrale, groenbruine verpakking voor sigaretten en (snuif) tabak in te voeren.



Noorse sigaretten in neutrale verpakking (Foto: ANP)