Ritzege Van Vleuten in Giro Rosa, roze Van der Breggen 01-07-2017

Annemiek van Vleuten is de winnares geworden van de tweede etappe in de Giro Rosa. In de sprint van een kopgroep van drie klopte ze Anna van der Breggen, die wel de roze leiderstrui veroverde.

In een etappe Zoppola naar Montereale Valcellina over 122 kilometer viel debeslissing op de laatste beklimming, toen een kilometer onder de top de twee Nederlandse dames samen met Italiaanse Elisa Longo Borghini wegsprongen. Ze pakten al snel een halve minuut voorsprong en gaven die niet meer uit handen.

De Giro Rosa telt in totaal tien etappes en duurt nog tot volgende week zondag. Marianne Vos won de Giro Rosa drie keer (2011, 2012 en 2014). Anna van der Breggen was in 2015 de laatste Nederlandse winnares, vorig jaar ging de eindzege naar de Amerikaanse Megan Guarnier.