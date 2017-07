Amrabat: "Ik heb geen Kuipvrees"

Sofyan Amrabat kan niet wachten om zijn eerste wedstrijd voor Feyenoord in De Kuip te spelen. Een paar maanden terug was hij er al met FC Utrecht.

Hoewel de club uit de Domstad met 2-0 verloor, maakte het decor wel indruk om Amrabat. "Of dat toen mijn visitekaartje was? Feyenoord volgde me natuurlijk al langer, maar ik denk wel dat het een bevestiging was", vertelt de nieuwe aanwinst in De Telegraaf.

"Je moet altijd afwachten hoe iemand zich staande houdt in De Kuip en ik heb laten zien dat ik geen Kuipvrees heb. Ik moet het gewoon laten zien en denk dat ik daar klaar voor ben."

Amrabat zegt dat zijn broer Nordin, die bij Watford speelt, hem tijdens de onderhandelingen 'rustig' heeft gehouden. "Niet dat ik gek werd, maar het is fijn als je dan iemand met zo veel ervaring dicht bij je hebt staan. Ik mag mijn handen dichtknijpen met zo’n broer. Hij zei me dat het ineens snel kon gaan en dat bleek nu ook."