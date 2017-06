Van den Brom: "Maher komt niet naar AZ" Redactie 26-06-2017 11:51 print

Adam Maher keert niet terug naar AZ. De middenvelder werd onlangs in verband gebracht met een terugkeer, maar John van den Brom ontkent het gerucht.

Maher maakte in 2013 voor acht miljoen euro de overstap van AZ naar PSV. De aanvallend ingestelde middenvelder slaagde er niet in om door te breken bij de ploeg uit Eindhoven, waarna hij afgelopen seizoen werd verhuurd aan Osmanlıspor. AZ zou een terugkeer wel zien zitten, maar Van den Brom ontkent de berichten.

"Nee, hij komt niet naar AZ. Ik heb de geruchten wel gelezen, maar hij is nooit bij ons besproken. We zijn tevreden met de jongens die we nu hebben", vertelde de trainer van AZ tegenover FOX Sports.

"We hebben vorig seizoen zonder nummer 10 gespeeld. Dat we de nummer 10-positie nog niet hebben ingevuld op de lijst, bekent niet dat we daar nog naar op zoek zijn. We hebben genoeg jongens die op die positie kunnen spelen", aldus Van den Brom.

Maher speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor Osmanlıspor. De Nederlander kwam 24 competitiewedstrijden in actie voor de Turken. Hiervan begon hij vijftien keer als basisspeler.