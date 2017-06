Bill Cosby wil andere mannen gaan waarschuwen Redactie 22-06-2017 21:44 print

Bill Cosby wil gaan rondreizen met een lezing waarin hij mannen tips gaat geven over de risico's van seksuele beschuldigingen. Volgens Fox News wil de acteur zich vooral gaan richten op atleten en getrouwde mannen.

"Deze zaak is groter dan Bill Cosby", stelt zijn woordvoerder. De ster van jaren tachtig-hit The Cosby Show werd recent aangeklaagd voor het drogeren en aanranden van een vrouw in 2004. Uiteindelijk kwam er geen uitspraak in de rechtszaak omdat de juryleden geen eenduidig oordeel konden vellen.

Tientallen andere vrouwen zijn ondertussen naar buiten getreden met soortgelijke beschuldigingen. Maar veel van de zaken zijn verjaard. "Dit soort aanklachten kunnen mensen maken of breken, vooral jonge mensen", aldus de zegsman van Cosby. "Zij moeten weten wat hen boven het hoofd hangt als zij niet goed nadenken tijdens avondjes feesten."



Bill Cosby wil andere mannen gaan waarschuwen (Foto: BuzzE)