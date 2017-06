Brawn wil dominantie van een team voorkomen Peterselieman 21-06-2017 00:38 print

Formule 1-directeur Ross Brawn wil in de toekomst de dominantie van een team proberen te voorkomen. De Brit wil dit proberen te bereiken door de inkomsten uit de sport op een eerlijkere manier te gaan verdelen.

Het huidige Concorde Agreement zorgt nog voor een tweedeling in de sport waarbij de grote teams veel meer prijzengeld uitgekeerd krijgen dan de kleintjes. "Op dit moment is het voor ons moeilijk te discussiëren over de beloningen voor de teams en daarbij geen partij te kiezen. We moeten een voorstel doen om vooruitgang in de sport te realiseren en hierbij ook de grenzen van de investeringen vastleggen. Er zal op dit moment geen team zijn die de kostenverlaging niet hartelijk verwelkomt. Wij moeten dat nu waar zien te maken."

Het lijkt het plan te zijn om de veranderingen in te voeren op het moment dat vanaf 2021 met de nieuwe motorenformule gewerkt wordt. Brawn is bezig met het samenstellen van een team dat moet helpen om de kosten naar beneden te krijgen en via een meer gelijke inkomstenverdeling de concurrentie moet stimuleren. Onder meer Nigel Kerr, oud-financieel directeur van Honda, Brawn en Mercedes moet hem en de teams hierbij gaan helpen.

Brawn: "Grote spelers als Ferrari, Red Bull en Mercedes mogen een hoofdrol blijven spelen, maar we willen alles dichter bij elkaar brengen. Door een gelijkere verdeling van inkomens en uitgaven kunnen we voorkomen dat er één team ver boven de rest uitsteekt door hun financiële situatie, zoals we dat de afgelopen jaren hebben gezien."

De Brit benadrukt dat autosportfederatie FIA als regelgevende instantie het laatste woord heeft over alle voorstellen, maar dat hij vanuit zijn functie bij Liberty Media de weg die ingeslagen moet worden zoveel mogelijk wil plaveien.