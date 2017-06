Hockeysters Den Bosch naar EC-finale, Amsterdam sneuvelt

De hockeysters van Den Bosch hebben zich in eigen huis geplaatst voor de finale van de EuroHockey Club Cup. Het versloeg in de halve finale het Engelse Surbiton HC met duidelijke cijfers: 7-1. In de andere halve finale ging Amsterdam na shoot-outs onderuit tegen UHC Hamburg.

Namens Den Bosch scoorde Maartje Paumen, die na dit toernooi een punt zet achter haar loopbaan, drie keer. Margot van Geffen was tweemaal trefzeker, Sian Keil en Maartje Krekelaar scoorden eenmaal.

lange tijd leek Amsterdam te gaan zorgen voor een compleet Nederlandse finale maar in de slotfase gaf het een 2-0 voorsprong uit handen. In de laatste minuut scoorde Celine Wilde de gelijkmaker waarna de Hamburg de betere was in de shoot-outs.