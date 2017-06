Wenger: "Sánchez en Özil blijven hier"

Arsène Wenger rekent erop dat Alexis Sánchez en Mesut Özil deze zomer gewoon bij Arsenal blijven. Hun contracten lopen over een jaar af.

Tijdens het teleurstellende seizoen van de Londenaren was er veel onduidelijkheid over beide sterspelers, die allebei nog steeds geen nieuw contract hebben ondertekend. "Ten eerste zullen ze deze zomer beiden blijven en hopelijk kunnen we hun contracten verlengen", zei Wenger tegen beIN Sports.

Een vertrek van Sánchez en Özil is voor Wenger absoluut niet aan de orde. "Nee. Je mag de club en het team niet zwakker maken. Je wil de ploeg juist versterken. Tenzij ze echt weg willen en je een speler van hetzelfde kaliber kan vinden."

Arsenal sloot het seizoen afgelopen weekend af met het winnen van de FA Cup. In de finale tegen landskampioen Chelsea (2-1) maakte Sánchez de openingstreffer. Woensdag werd bekend dat Wenger bij The Gunners in elk geval nog twee jaar manager blijft.