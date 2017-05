Everspace denkt groot

Onze oosterburen hebben de meest succesvolle Duitse Kickstarter achter de rug voor Everspace, een space shooter met rogue-elementen. Ontwikkelaar ROCKFISH Games heeft een teaser om ons vast op te warmen voor de release.

Het verhaal is niet lineair en wordt volledig ingesproken. Je kan vanuit eerste en derde persoonsgezichtsveld spelen en het is een single player ervaring. Je reist van zonnestelsel naar zonnestelsel, verzamelt grondstoffen, bouwtekeningen en bouwt je schip verder uit. Elke keer dat je doodgaat (en reken erop dat je doodgaat) heb je de kans om je schip te verbeteren.

Het totale bedrag dat ze binnenhaalden is een schijntje tegenover monstercampagnes als die van inXile Entertainment, maar de €670.000,- is uitermate goed besteed. Everspace komt 26 mei uit op pc (Windows), Xbox One en uiteindelijk ook PlayStation 4. Daar komt ook nog volledige VR-ondersteuning bij voor HTC Vive en Oculus Rift.