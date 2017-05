Ødegaard verwacht bij Heerenveen te blijven Redactie 13-05-2017 12:01 print

Martin Ødegaard heeft een wisselvallige eerste periode bij sc Heerenveen achter de rug. De huurling van Real Madrid is wel van plan om te blijven.

Heerenveen nam Ødegaard in januari voor anderhalf jaar over van Real Madrid en de lengte van die periode verandert waarschijnlijk niet. "Daar ziet het ook wel naar uit. Mijn contract is ook voor het komende seizoen, al is er een optie om tussentijds terug te gaan naar Madrid", vertelt de speler aan Omrop Fryslân.

Ødegaard zegt er nog niet echt over te hebben nagedacht. "Of ik denk dat ik ook komend seizoen hier speel? Dat is wel het plan." De 18-jarige middenvelder kwam tot nu toe veertien keer in actie voor de Friezen en hij was niet altijd zeker van een basisplaats.

Real Madrid nam Ødegaard in januari 2015 over van het Noorse Strømsgodset. Op 23 mei van dat jaar debuteerde hij in het eerste elftal, in de thuiswedstrijd tegen Getafe (7-3). Met 16 jaar en 157 dagen werd het Noorse talent toen de jongste debutant uit de rijke clubhistorie van Real.