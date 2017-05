Nieuwe Belgische tv-deal levert meer op dan rechten Eredivisie Boris (borisz) 03-05-2017 11:55 print

De Belgische Pro League was de Eredivisie al voorbijgestreefd op de Europese clubranking, maar ook qua TV-rechten zal de Belgische voetbalcompetitie de Eredivisie passeren. De Belgische clubs zullen vanaf volgend seizoen tachtig miljoen euro verdelen en dat is meer geld dan de Eredivisie het afgelopen seizoen verdeelde.

Er is in België een nieuw contract afgesloten voor de TV-rechten voor de komende drie seizoenen. De Pro League zal in Vlaanderen opnieuw te zien zijn bij Play Sports van Telenet. De samenvattingen van het competitievoetbal zitten vanaf volgend seizoen niet langer bij VTM, maar bij VIER. Dat de profclubs gebaat zijn bij het nieuwe contract, staat nu al buiten kijf. "Het vorige contract leverde 66 miljoen per jaar op, nu is er sprake van een verhoging van 15%", zegt Pierre François, CEO van de Pro League.

Dat komt neer op een goeie 76 miljoen euro per jaar. "Voor de goeie orde: in dat bedrag wordt rekening gehouden met het te laag bevonden bod van Proximus, dat nog de hoogte in moet. Daar komen nog de 'betting rights' van de gokbedrijven én de internationale tv-rechten bovenop. "We zullen sowieso uitkomen op ruim 80 miljoen", vervolgt Pierre François.

De Eredivisie heeft dit seizoen 72 miljoen euro aan mediarechten te verdelen onder de clubs. Dit bedrag zal volgend seizoen waarschijnlijk gelijk blijven. De Belgen gaan daar dus vanaf volgend seizoen overheen.



Ook qua tv-gelden wordt de Eredivisie gepasseerd door de Belgische Pro League (PRO SHOTS/Stanley Gontha)