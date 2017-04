Toptennisser Ivo Karlovic speelde gisteren tijdens het ATP toernooi in Boedapest tegen Damir Dzumhur en die wedstrijd won hij met 6-1, 3-6, 6-4. Dat lijkt een mooie overwinning maar toch was het niet goed genoeg volgens voetballer Benito Raman. De Belgische voetballer zond Karlovic een kleine scheldkanonnade via Instagram omdat hij 2.500 euro zou zijn verloren met een weddenschap.

Vandaag publiceerde Karlovic op Instagram de berichten die voetballer Raman hem via een persoonlijk bericht gestuurd had. In niet mis te verstane woorden laat de Belg weten dat de Kroaat harder moet lopen voor zijn punten en dat hij de 2.500 euro die de Standard-speler verloor maar terug moet betalen. Normaal zou je als tennisspeler niet zoveel acht slaan op een dergelijk bericht, ze zullen vast meer boze berichtjes krijgen. Deze keer kwam het bericht echter van een geverifieerd account. Hierdoor kunnen we er dus van uitgaan dat het van Raman zelf af komt.

De voetballer laat via zijn managment weten dat hij niets met deze zaak te maken heeft. "Benito zegt dat hij hier niks mee te maken heeft en dat hij dit soort taal nooit zou gebruiken", zo laat het magement weten in een verklaring.

Look at this verified internet troll #dm Een bericht gedeeld door big daddy karlo (@ivokarlovic) op27 Apr 2017 om 2:00 PDT



Voetballer woedend op tennisser om verloren weddenschap (Pro Shots / Toin Damen)