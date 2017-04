EL: Lyon naar halve eindstrijd na gewonnen penaltyreeks Redactie 21-04-2017 09:42 print

Olympique Lyon heeft de halve eindstrijd van de Europa League bereikt nadat het op bezoek bij Besiktas de penaltyreeks won.

Talisca zorgde voor een oerkreet in Istanbul door Besiktas op 1-0 te zetten na bijna een half uur voetballen. De Braziliaan wist knap uit de draai raak te schieten tegen de Fransen waardoor de Turken voor even virtueel door waren naar de halve finale.

De bezoekers uit Lyon waren niet onder de indruk en probeerden in de Turkse heksenketel te zoeken naar de gelijkmaker. Het zocht veelal de combinatie om onder de druk uit te komen en het was wachten op een goal.

Via Alexandre Lacazette, die een prachtige steekpass van Maxime Gonalons ontving, wisten Les Gones de stand gelijk te trekken in de 34e minuut. De bezoekers leken vervolgens de leiding te nemen, maar zagen Lacazette de paal raken.

De thuisclub probeerde zich op te richten, en had in Talisca een sterspeler in huis die na de theepauze zou schitteren. Na een balletje van zijn landgenoot Adriano, werkte de Benfica-huurling het leder in het doel na een uur voetballen.

Quaresma trof in de slotfase de paal namens de Turken, terwijl Lacazette de doellat raakte. Omdat de stand over twee wedstrijden na tweemaal 90 minuten gelijk was, moest er worden verlengd. Daarin werd niet meer gescoord, waardoor penalty’s uitkomst moesten bieden.

Uiteindelijk was het Anthony Lopes die na twaalf loepzuivere strafschoppen de penalty van Dusko Tosic keerde, waarna Christophe Jallet Lyon naar de halve finale van de Europa League schoot.