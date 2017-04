Banken komen met Europese betaaldienst Redactie 20-04-2017 07:44 print

De Nederlandse banken ABN AMRO, ASN Bank, ING, Rabobank, RegioBank en SNS komen deze zomer met een mobiele betaaldienst. Dat kondigden ze donderdag aan. Met Payconiq kunnen bankklanten op alle manieren betalen: online bij webshops, in winkels en onderling.

Vooral onderling betalen wordt een stuk makkelijker. De app kan geld overmaken aan gebruikers op basis van het telefoonnummer in de contactenlijst. Het IBAN-rekeningnummer is niet nodig. Daarmee lopen ze vooruit op een Europese wet die eind 2018 van kracht wordt. Die wet biedt bankklanten de mogelijkheid om toestemming te verlenen aan derde partijen om hun betalingsgegevens op te vragen bij hun bank.

Voor winkels is het mogelijk om via geolocatie of met een QR-code in de app te worden gevonden. Voor webwinkels is er ook een QR-code of een directe link naar de app.

Payconiq werkt al in België waar ING, KBC, CBC en Belfius het initiatief ondersteunen. Daar zijn al 25.000 winkels aangesloten. De ambitie is om in meer Europese landen actief te worden.



Banken komen met Europese betaaldienst (Foto: BuzzT)