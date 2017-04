'Kassameisjes AH hebben mooie kont'

Een man uit Heerhugowaard is de komende tijd niet meer welkom bij de lokale Albert Heijn XL. De man valt de wat jongere kassameisjes lastig. Ze hebben namelijk 'een mooie kont', zo becomplimenteert hij de caissières.

We maken even een sprongetje terug in de tijd, naar een jaar geleden. De beste man heeft zijn ogen tijdens het wachten in de rij niet in de zak zitten. Hij staart de kassamiepjes van tussen de zestien en negentien lentes indringend aan.

Hierop werd de man door de buurtsuper aangesproken. Hij kaatst de bal echter terug. Volgens hem neemt de Appie Heijn zelf té lekkere kassameisjes aan. Desondanks belooft hij zich wat beter te gedragen.

Zijn belofte bleek echter van korte duur. Enige tijd later maakt hij de caissières het hof en strooit met complimentjes. "Wat heb je een mooie broek aan en wat komt je kont er mooi in uit", zo laat hij de meisjes weten.

De beste man kreeg hierop een toegangsverbod bij de AH. Hier had hij echter schijt aan, en contacteerde de meisjes via Facebook. Ook toog hij naar de Dekamarkt en de HEMA, in hetzelfde winkelcentrum. Genoeg grond om de glunderende gluurder voor maar liefst een jaar de toegang tot het winkelcentrum te ontzeggen.

Vijf dagen later, op 17 juli 2016, werd hij alweer betrapt in het winkelcentrum. Hij werd hierop gearresteerd wegens huisvredebreuk, maar werd al snel weer op vrije voeten gesteld. Een beroepszaak tegen het winkelverbod werd verloren.

Pas op 13 juli mag hij zich weer in winkelcentrum Middenwaard vertonen. De AH-winkelmeisjes laten weten de man al een tijd niet meer te hebben gezien.

Update 18.30:

Uiteraard zijn we op zoek gegaan naar de mooie kassameisjes. Maar tot op heden nog geen reactie ontvangen.

De man likt lekker aan de zegeltjes...