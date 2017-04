Project Highrise gokt op Las Vegas PoeHao 14-04-2017 01:25 print

Project Highrise is een indie strategiespel waarbij je wolkenkrabbers bouwt. Als dit een beetje in de straatje past, dan zit je geramd, want de eerste uitbreiding is een feit: Project Highrise: Las Vegas. Dat is een behoorlijk andere omgeving, want Project Highrise speelt zich van origine af in Chicago.

Zoals je mag verwachten kun je casino’s en hotels bouwen. Daarnaast zijn er evenementen op te zetten, shows te promoten en VIP’s te plezieren. Ook is de gameplay aangepast op de woestijnachtige omstandigheden met onder andere airconditioning.