Wie zich in Amsterdam snel van A naar B wil verplaatsen, kan vanaf 1 juli gebruik maken van elektrische deelscooters. Hiermee zegt Felyx, de start-up achter de e-scooters, onder meer luchtvervuiling, files en parkeerproblemen tegen te willen gaan.

Gebruikers kunnen via een speciale app een scooter huren om snel naar hun plaats van bestemming te komen. De vervoermiddelen staan verspreid door de stad op een gemiddelde loopafstand van drie minuten, zo belooft de start-up. Felyx begint met bijna honderd e-scooters in het centrum, de Pijp, delen van de Rivierenbuurt, Oost en Oud-West. Doel is in de toekomst met behulp van crowdfunding verder uit te breiden.

Grote steden als Barcelona, Parijs en San Francisco gingen Amsterdam al voor met de deelscooter.

Voor een ritje is geen abonnement nodig en voor 30 cent per minuut kunnen de gebruikers van Felyx binnen de aangewezen wijken naar hun plaats van bestemming rijden. Daar kunnen ze de e-scooter op elke plek parkeren. Een elektrisch busje rijdt rond voor het verwisselen van batterijen, zodat de gebruikers nooit zelf hoeven op te laden.



Amsterdam krijgt elektrische deelscooters (Foto: BuzzT)