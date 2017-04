Frans vluchtelingenkamp afgebrand na rellen static 11-04-2017 05:53 print

Na de rellen in een vluchtelingenkamp in het Franse Grande-Synthe, is het complex in de nacht van maandag op dinsdag grotendeels afgebrand. Tien mensen raakten bij de schermutselingen gewond.

De rellen zouden maandagmiddag begonnen zijn na een conflict tussen Koerden en Afghanen, waarbij een mes werd getrokken. 's Avonds was het nog steeds onrustig, waarna brand uitbrak, aldus Franse media.

De bewoners van het kamp, naar schatting tussen de duizend en vijftienhonderd mensen, werden in veiligheid gebracht. Het kamp met houten huisjes werd door de hulporganisatie Artsen zonder Grenzen opgezet om de voorheen onder ellendige omstandigheden levende migranten een onderkomen te verschaffen. Eerder woonden ze in tentenkampen.



Frans vluchtelingenkamp afgebrand na rellen (Foto: ANP)