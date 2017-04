Dijsselbloem: iedereen loopt in boog om me heen static 10-04-2017 06:32 print

Jeroen Dijsselbloem staat nog steeds achter de boodschap van het gewraakte interview dat hij gaf aan een Duitse krant. Daarin zei Dijsselbloem: "Ik kan niet al mijn geld aan drank en vrouwen uitgeven om daarna om hulp te vragen." In Zuid-Europese landen werd dat opgevat als een sneer naar hen. Als gevolg hiervan ligt de voorzitter van de Eurogroep al weken onder vuur in het Europese parlement. ,,De kwestie is enorm geëscaleerd, het lijkt inmiddels alsof ik een oorlogsmisdaad heb begaan", zegt hij in een interview met de Volkskrant.

,,Het is droevig dat we zo veel tijd en energie steken in een interview terwijl Griekenland wegglijdt naar een nieuwe crisis." Dijsselbloem vindt het ,, echt vervelend dat zo veel mensen zo beledigd en zo boos waren. Maar de parlementariërs probeerden me in de hoek te zetten, alsof ik beweerd zou hebben dat alle Zuid-Europeanen big spenders zijn. Onzin!"

Dijsselbloem heeft wel tegen zijn EU-collega's gezegd dat ,,zijn woordkeus niet goed was. Het spijt me als u er aanstoot aan heeft genomen, maar ik sta nog steeds achter de boodschap."

Dit weekend was er een bijeenkomst van de Europese ministers van Financiën op Malta.



Dijsselbloem: iedereen loopt in boog om me heen (Foto: ANP)