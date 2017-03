K-popgroep onder het mes voor muziekvideo

Dat cosmetische chirurgie onwijs populair is in Zuid-Korea weet iedereen ondertussen wel. Ook de Koreaanse popgroep SixBomb zag hier wel wat in. Zij gingen zelf voor ongeveer 80.000 euro onder het mes en namen er twee muziekvideos over op.

In februari kwam de eerste video van de girl group al uit, getiteld 'Becoming Prettier (before)', waarin de meiden schoonheidsbehandelingen ondergaan en bladeren door een boek met allerlei gezichten. Het viertal wijst vervolgens (gezichts)kenmerken aan in het boek die ze bij zichzelf zouden willen zien, en wat ze aan zichzelf willen veranderen.

Een maand later is er een vervolg. In de clip behorend bij het nummer 'Becoming Prettier (after)' zien de bandleden er zichtbaar anders uit na onder meer nose jobs, borstvergrotingen en ooglidcorrecties. Een Koreaanse plastisch chirurg heeft bevestigd dat de K-popband de ingrepen heeft laten uitvoeren.

Volgens de manager van SixBomb is er niks mis met het project: “We hebben geen misdaad gepleegd. We hebben alleen op een openhartige manier over plastische chirurgie gesproken." En ook zangeres Dain heeft er geen problemen mee: “Ik ben heel blij met mijn nieuwe gezicht en ik ben trots op hoe goed ik eruit zie op TV.” Een van de andere groepsleden had aanvankelijk wel haar bedenkingen. "Ik was heel tevreden met mijn vorige ogen, ik vond ze heel mooi, dus ik moest lang nadenken voordat ik deelnam aan dit concept," aldus Soa.

Naar schatting heeft maar liefst 60% van de Zuid-Koreaanse vrouwen van achterin de twintig cosmetische ingrepen ondergaan. Bekijk hieronder de voor- en na-videos van Soa, Dain, Gabin en Seulbi (SixBomb).