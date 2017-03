Maxi Rodriguez bezoekt 105e verjaardag fan Newell's Old Boys heywoodu 31-03-2017 00:35 print

De Argentijnse voetbalclub Newell's Old Boys, waar onder meer Lionel Messi in zijn jeugd speelde, heeft een opvallende fan. Tati Rodriguez is weliswaar al 105 jaar oud, het supporteren is ze nog niet verleerd.

Tati werd in 1912 geboren en verhuisde in 1930 naar Rosario, waar ze al snel fan werd van Newell's. Haar liefde voor La Lepra is altijd gebleven en met haar 105e verjaardag op komst stuurde ze een uitnodiging naar niemand minder dan Maxi Rodriguez, haar huidige favoriete speler en aanvoerder van de club.

De oud-speler van onder meer Atletico Madrid en Liverpool twijfelde niet en nam de uitnodiging graag aan. Maxi nam een aantal leuke cadeau's mee voor de krasse dame, waaronder twee shirts van Newell's: één met zijn naam en nummer en één met het nummer 105 en 'Tati' erop.