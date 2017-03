Jongerenorganisatie FVD heeft 1000 leden in één dag Fylax 30-03-2017 23:24 print

Voor de vandaag gelanceerde jongerenorganisatie van Forum voor Democratie, JFVD (Jongerenorganisatie Forum voor Democratie) hebben binnen zes uur na oprichting al meer dan 1000 jongeren zich aangemeld. Dat maakte de fractievoorzitter van FVD, Thierry Baudet, bekend in een persbericht.

Na het behaalde succes in de Tweede Kamer en het in korte tijd krijgen van 6000 leden, is een jongerenorganisatie starten een logische stap, vooral omdat veel jongeren zich tijdens de verkiezingscampagne voor FVD hebben ingezet. Het bestuur reageert erg positief over het snelle succes van de jongerenorganisatie.

JFVD-Voorzitter Frederik Jansen: "Wij zijn enorm trots dat we in minder dan zes uur al ruim 1.000 leden hebben mogen verwelkomen. Dit toont de online kracht van Forum voor Democratie en de sterke betrokkenheid van jongeren bij deze nieuwe partij." De secretaris van JFVD, Carola Dieudonné, voegt daar aan toe: "Wij gaan een nieuwe generatie de kans geven om politiek actief te worden en de noodzakelijke veranderingen te laten realiseren op een vernieuwende manier!"

Jongeren van 14 tot 27 kunnen lid worden van de JFVD. Er zullen voor hen onder andere seminairs, lezingen, zomerscholen en borrels georganiseerd worden. Lid worden kost 5 euro en kan op deze pagina.





Wow! Jongerenorganisatie FVD heeft 1000 leden in één dag (Foto: ANP)