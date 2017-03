Diefstal lichaam Enzo Ferrari voorkomen heywoodu 29-03-2017 12:00 print

De Italiaanse autoriteiten hebben een opmerkelijke diefstal voorkomen. Een groep uit de georganiseerde misdaad in het land was van plan om het lichaam van niemand minder dan auto(sport)legende Enzo Ferrari te stelen.

Ferrari overleed in 1988 op 90-jarige leeftijd en is te ruste gelegd in Modena. Volgens de autoriteiten was het plan om de kist met daarin Ferrari's lichaam te stelen en op een schuilplek in de bergen te verstoppen. Vervolgens zou een flinke som losgeld gevraagd worden van Ferrari om het lichaam van hun oprichter terug te krijgen. Een bendelid had de boel zelfs al verkend en het plan, waar twee auto's en een busje bij betrokken zouden zijn, was al min of meer gereed.

Zo'n driehonderd agenten en militairen waren betrokken bij acties tegen de bende, waarbij in totaal 34 mensen gearresteerd werden. De bende, uiteraard ook verbonden met drugs- en wapensmokkel, had haar thuisbasis in Orgosolo op Sardinië, terwijl ook leden uit onder meer Lombardije en Toscane gearresteerd werden.