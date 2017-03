Spotify gaat werken aan de suggesties die het aan zijn gebruikers doet. Het bedrijf heeft daarvoor star-up MightyTV overgenomen. Dat heeft Spotify maandag bekendgemaakt.

MightyTV maakte gebruik van suggesties van vrienden en kunstmatige intelligentie om de beste tv-programma's voor zijn gebruikers te vinden bij allerlei streamingdiensten als Netflix, Amazon Prime Video en HBO. De app is echter per direct niet meer te gebruiken.

MightyTV is in 2015 opgericht door Brian Adams. Hij wordt bij Spotify Vice-President of Technology. Adams gaat zich bij Spotify ook richten op gepersonaliseerde marketing.



Spotify koopt MightyTV (Foto: BuzzT)