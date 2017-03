Biatlete Dahlmeier grijpt eindzege World Cup en heeft het niet door heywoodu 11-03-2017 23:28 print

Biatlete Laura Dahlmeier heeft zich zaterdag tijdens de voorlaatste World Cup-week laten kronen tot de winnares van het eindklassement. In het Finse Kontiolahti was de 23-jarige Duitse op de achtervolging weer eens de beste en daardoor is ze in het klassement niet meer in te halen.

De wedstrijd werd aanvankelijk gemaakt door de Noorse Tiril Eckhoff, die na haar zege in de sprint van vrijdag als eerste mocht starten. Ze maakte bij de eerste twee schietbeurten een fout en hield dankzij haar goede snelheid de leiding, maar daarna ging het toch de mist in. In schietbeurten drie en vier, in staande positie, schoot ze er twee keer naast en daardoor was Eckhoff kansloos voor de podiumplekken.

Dahlmeier maakte alleen in de tweede schietbeurt een foutje en nam na drie keer schieten de leiding over. Na de laatste serie van vijf schoten was het helemaal gedaan: met meer dan twintig seconden voorsprong op de Française Marie Dorin Habert dook Dahlmeier de slotronde in, op weg naar weer een zege. Dorin Habert werd tweede, vlak voor Lisa Vittozzi. Voor de Italiaanse was het feest, want het was haar eerste podiumplek ooit.

Voor Dahlmeier was het ook feest, want doordat Gabriela Koukalova het podium niet haalde was ze zeker van de eindzege. Vooraf had ze gezegd niet te gaan rekenen en dat bleek ze dan ook niet gedaan te hebben: een reporter van het Duitse ZDF interviewde haar en bracht Dahlmeier het nieuws dat ze zich voor het eerst in haar loopbaan World Cup-kampioene mocht noemen, wat een kreet van geluk tot gevolg had.

Dahlmeier krijgt - vanaf ongeveer 0:40 - te horen dat ze de World Cup gewonnen heeft (Bron: YouTube)

Het is overigens pas vier jaar geleden dat Dahlmeier debuteerde op het hoogste niveau: zonder zelfs maar een wedstrijd op het niveau onder de World Cup achter de kiezen te hebben, werd ze op het WK van 2013 in de estafette gezet. Daar maakte ze gelijk een onuitwisbare indruk, want ze bracht Duitsland van de achtste plek naar de leiding en was zo vanaf haar debuut een gevestigde naam. Inmiddels domineert ze de sport - zo won ze vorige maand vijf wereldtitels in zes wedstrijden - en is ze nu ook kampioene over een heel seizoen.

De achtervolging bij de mannen werd in Kontiolahti eveneens een Duits feestje. Arnd Peiffer schoot als enige van de toppers foutloos en greep zo de overwinning door de Oostenrijker Simon Eder in de sprint te kloppen. De Noor Emil Hegle Svendsen kon de sprint niet meer aangaan en nam genoegen met plek drie.