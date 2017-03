Goggia skiet met één stok, Shiffrin wint in historisch Squaw Valley heywoodu 11-03-2017 10:13 print

Skiester Mikaela Shiffrin heeft in het Amerikaanse Squaw Valley voor eigen publiek de voorlaatste reuzenslalom van het World Cup-seizoen gewonnen. Voor het eerst in bijna een halve eeuw werd weer op het hoogste niveau geskied op de pistes rond de gaststad van de Olympische Winterspelen van 1960, waar in 1969 voor het laatst op dit niveau wedstrijden werden gehouden.

Op de Red Dog-piste was Shiffrin in de eerste run al de snelste, maar met 0,20 seconden was het verschil naar kersvers wereldkampioene Tessa Worley erg klein. De twee werden gevolgd door de Italiaanse reuzenslalomarmada: Marta Bassino (+0,55), Federica Brignone (+0,99) en Manuela Moelgg (+1,17). Ook de Sloveense Ana Drev stond op 1,17 seconden, terwijl Sofia Goggia op 1,18 tellen zelfs de vierde Italiaanse in de top-7 was.

Goggia ging weer vol aanvallend naar beneden in de tweede run, maar raakte daar al vroeg een van haar stokken kwijt. Waar veel skiesters hun balans dan erg snel kwijtraken liet Goggia een prachtig staaltje evenwicht zien: met één stok bleef ze gewoon verder gaan en verloor ze zelfs maar een halve seconde op leidster Viktoria Rebensburg, wat haar de zevende plek aan de finish bracht. Brignone schoof op naar de tweede plek, voor Worley, maar Shiffrin was niet te kloppen en hield 0,07 seconden over op Brignone.

In de World Cup is Shiffrin nagenoeg zeker van de eindoverwinning in het algemeen klassement. Worley heeft volgende week aan een degelijk resultaat in de laatste reuzenslalom genoeg om de titel op dat onderdeel te veroveren.