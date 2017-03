Blizzard gaat de prijs voor de kaartenpakjes voor Hearthstone verhogen voor bijna alle landen. Dat maakt community manager Zaerhinon vandaag bekend op de site van Hearthstone. De nieuwe prijzen gaan vanaf 22 maart in.

De nieuwe prijzen zijn nogal een fors verschil vergeleken met de huidige. Bij de euro gaan de kosten voor elke bundel van pakjes (2, 7, 15, 40 en 60 pakjes kaarten) met 11 procent omhoog. Voor de Britten is het nog erger: voor vijftien pakjes kaarten betaal je 21 procent meer, en twee pakjes zijn maar liefst 50 procent duurder geworden. Verassend genoeg (of eigenlijk niet) blijven de prijzen voor de Amerikanen onveranderd.

De Hearthstone-community lijkt deze prijsverhoging niet te pikken: er zijn al vele woedende posts op Reddit geschreven waarin spelers zeggen dat dit de druppel is om definitief te stoppen met Hearthstone en te switchen naar andere kaartenspellen, zoals Gwent, Duelyst, Pokémon Trading Card Game Online en Elder Scrolls Legends. Wat voor veel spelers ook nog extra zout in de wonden lijkt te strooien is dat Blizzard met de aankondiging van The Year of the Mammoth ook afstapt van de adventures, die gegarandeerd een aantal zeldzame (legendarische) kaarten bevatten. In plaats daarvan komen er nu drie "grote" uitbreidingen waarvan dus nooit zeker is wat je krijgt - of je die begeerde legendarische kaart krijgt of met lege handen staat hangt nu helemaal van de RNG-goden af.

Gelukkig is er ook nog goed nieuws rondom Hearthstone: de nieuwe uitbreiding, Journey to Un'Goro, komt uit in april.

Blizzard verhoogt prijs voor pakjes in Hearthstone