Pochettino na record: "We schrijven geschiedenis"

Mauricio Pochettino wist zondag een record te verbreken met Tottenham Hotspur. De ploeg won voor het eerst in de geschiedenis negen thuiswedstrijden op rij.

Door de 3-2 overwinning op Everton, tekende Tottenham Hotspur voor de negende achtereenvolgende overwinning in eigen huis. Pochettino was na afloop van het duel zeer te spreken over de prestatie van zijn elftal.

"Het is opnieuw een fantastische mijlpaal voor de groep", vertelde de trainer in gesprek met BBC Sport. "We zijn erg trots. We schrijven geschiedenis met deze ploeg, waar veel jonge spelers in zitten. Het kan in de toekomst alleen nog maar mooier worden."

"Tottenham is een geweldige club en heeft fantastische supporters. Ik ben erg blij en trots dat we het record hebben verbroken. Het is een geweldig gevoel en we staan momenteel op een mooie positie in de Premier League."

De overwinning op Everton zorgde ervoor dat Tottenham tweede blijft in Engeland. Het elftal van Pochettino staat zeven punten achter op koploper Chelsea, maar de ploeg van Antonio Conte komt maandag nog in actie tegen West Ham United.