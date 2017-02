Warner Bros. Interactive Entertainment heeft vandaag Middle-earth: Shadow of War aangekondigd, het vervolg op Middle-earth: Shadow of Mordor.

Middle-earth: Shadow of War is ontwikkeld door Monolith Productions en vertelt een origineel verhaal waarin Talion en Celebrimbor terugkeren. Ze moeten zich achter de vijandige linies begeven, een leger vormen en iedereen in Mordor tegen de duistere Lord Sauron keren. De speler bezit een nieuwe krachtring en neemt het op tegen de dodelijkste vijanden, waaronder Sauron en zijn Nazgul, in een strijd om Midden-aarde. Dit actie-avonturenspel in een open wereld wordt tot leven gebracht dankzij de uitbreiding van het bekroonde Nemesis-systeem. De individualisering uit het eerste spel wordt nu toegepast op de hele wereld, waar de omgevingen en personages geheel worden gevormd door de handelingen en beslissingen van de speler. Zo creeërt elke speler zijn eigen, persoonlijke wereld.

Middle-earth: Shadow of War is vanaf 24 augustus 2017 verkrijgbaar voor de Xbox One, Project Scorpio, Windows 10-pc (Windows Store en Steam), PlayStation 4 en PlayStation 4 Pro. Het spel zal verkrijgbaar zijn als Xbox Play Anywhere-titel.