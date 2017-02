Vijftiende wereldtitel voor langlaufster Bjørgen heywoodu 26-02-2017 06:05 print

Langlaufster Marit Bjørgen heeft voor de vijftiende keer een wereldtitel op haar indrukwekkende palmares bij kunnen schrijven. De 36-jarige Noorse was de beste op de skiatlon in het Finse Lahti, waar ze zestien jaar geleden haar WK-debuut maakte. De skiatlon bij de dames bestond uit 7,5 kilometer klassiek en 7,5 kilometer vrije stijl.

Al snel werd duidelijk dat hier geen grote groep om de medailles zou gaan vechten. Na ruim vier kilometer gingen Bjørgen en haar landgenotes Heidi Weng en Astrid Uhrenholdt Jacobsen er vandoor, waarbij alleen de Zweedse Charlotte Kalla en het Finse duo Anne Kyllönen en Krista Pärmäkoski konden volgen. Jacobsen en Kyllönen moesten al snel lossen en dus waren er nog vier over die gezamenlijk richting de skiwissel gingen.

Vroeg in het tweede deel van de wedstrijd, inmiddels in vrije stijl, moesten Kalla en verrassend genoeg ook Weng een flink gat laten vallen. Bjørgen en Pärmäkoski waren weg en breidden hun voorsprong gestaag uit, terwijl Kalla zich in de laatste kilometers los wist te maken van Weng. Terwijl de twee vooraan naar elkaar keken om niet teveel kopwerk te doen, kwam de Zweedse daarachter alsmaar dichter in de buurt. Een stunt zat er echter niet in: Bjørgen viel op het juiste moment aan en liet Pärmäkoski kansloos achter, maar de Finse was na een aantal medailles op teamsprints en estafettes erg blij met haar eerste individuele WK-medaille. Kalla eindigde op een halve minuut als derde, de Zwitserse Natalie von Siebenthal klopte Weng nog in de sprint om plek vier.