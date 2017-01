Conan Exiles verlangt een sterke maag PoeHao 23-01-2017 00:17 print

Open wereld MMO survival game Conan Exiles gaat eind januari in early access. In de lente mogen ook Xbox One-gamers proberen zo lang mogelijk te overleven op de steppes in de Hyboriaanse tijd. Maar wat moet je bereid zijn om te doen om hier te kunnen overleven?

Zoals de titel doet vermoeden speelt Conan Exiles zich af in de wereld van Conan de Barbaar, zoals beschreven in de boeken van Robert Howard en vereeuwigd door Arnold Schwarzenegger in de gelijknamige film. Je bent verbannen tot een dodelijke wandeling door een bar en boos gebied. Je begint met niets, maar het is de bedoeling dat je wapens, huizen en steden bouwt, bandieten verslaat, martelt en onderwerpt tot slavernij, bloederige offers brengt aan de goden en jouw godheid dwingt tot strafexpedities tegen al je vijanden. Je kunt tweehandige wapens gebruiken, net als in iedere hand een wapen, werpmessen, werpbijlen, ga zo maar door. Je tegenstanders kun je naar hartelust in stukken hakken, want alleen maar onthoofden is nogal eentonig. Je slaven kunnen ook voor je vechten, zodat je een geducht leger kunt samenstellen. De ligging en constructie van je fort is tevens belangrijk vanuit een tactisch opzicht, omdat andere spelers jou spullen en slaven uiteraard willen inpikken. Jij en je tegenstanders kunnen ook een avatar van je god oproepen om voor je te vechten. Grote vliegende inktvissen die lijken op Cthulhu, wandelende beelden die doen denken aan Zeus en monsterlijke slangen maken sowieso hun opwachting, maar er zijn meerdere goddelijke vormen. Ga je van al deze informatie watertanden, houd deze game dan in de gaten en check de video. Ben je vol van walging en verbolgen over het feit dat zo’n politiek incorrecte game in deze verlichte tijd geproduceerd kan worden, dan is onderstaande video misschien niet verstandig om te kijken.