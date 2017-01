Overwatch viert Chinees nieuwjaar met nieuw seizoensevenement

Het lijkt erop dat het volgende seizoen van Overwatch het Chinese nieuwe jaar als thema heeft. Dat blijkt uit een Tweet van het officiële kanaal van de game, waarin 'Year of the Rooster' te lezen is.

Het nieuwe seizoen trapt volgende week dinsdag 24 januari af, enkele dagen voor de start van het daadwerkelijke Chinese nieuwe jaar. Hoewel details nog wat schaars zijn, valt meteen op dat de hero Mei een broodnodige nieuwe skin krijgt. Ook D.Va wordt komend seizoen weer in een nieuw pakje gehesen, wat blijkt uit een Tweet van het Koreaanse Twitterkanaal van Overwatch.

Blizzard heeft bevestigd dat het nieuwe seiozen, gedoopt Year of the Rooster, grofweg dezelfde soort events zal bieden als eerdere seizoenen. Denk aan nieuwe gameplaymodi zoals Junkenstein's Revenge en allerlei nieuwe cosmetische meuk. Bekijk de teasers hieronder.

🎊 Good luck and great fortune await! 🎊 pic.twitter.com/Az6XkHScV5 — Overwatch (@PlayOverwatch) 19 januari 2017