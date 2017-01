Trump: Gebruik geen computer voor gevoelige zaken Harry 02-01-2017 02:51 print

Donald Trump geeft een advies over hoe je het beste niet gehackt kan worden: "Het maakt mij niets uit wat ze zeggen. Geen enkele computer is veilig. Ik heb een jongen van 10 jaar die alles kan doen met een computer. Als je iets hebt waarvan je wilt dat het niet wordt gedetecteerd, schrijf het op en stuur het op met een koerier." Daarmee reageert Trump op de oorlogzuchtige retoriek van Barack Obama tegen Vladimir Poetin en het uitzetten van Russische diplomaten.

Tevens wijst Trump op een van de grootste internationale flaters van de VS met de vermeende massavernietigingswapens (WMD) in Irak. Toen handelde de VS ook vanuit overtuiging in plaats van feitelijk bewijs. Dit bleek later een grote misvatting, er werden geen WMD's in Irak gevonden. "Ik wil dat ze er zeker van zijn, want het is een behoorlijk ernstige aantijging. En als je kijkt naar de massavernietigingswapens was dat een ramp. Ze zaten fout."

Tevens vertelde de aankomende president dat hij van zaken weet die anderen niet weten. Poetin reageerde eerder al dat hij de reactie van Trump zou afwachten op het oorlogsgetrommel van Obama. Rusland zet in afwachting voorlopig geen Amerikaanse diplomaten uit.