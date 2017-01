'Ook Lazio wil El Ghazi'

Na AS Roma zou ook SS Lazio Anwar El Ghazi van Ajax willen overnemen. De club zou de aanvaller aanvankelijk willen huren.

El Ghazi heeft over belangstelling niets te klagen. De vleugelaanvaller werd eerder al gelinkt aan AS Roma, maar nu lijkt ook de andere club uit de Italiaanse hoofdstad de Ajacied te willen inlijven. De twee rivalen zouden strijden om de handtekening van de tweevoudig Oranje-international.

Dat meldt Calciomercato, dat bekendstaat als geruchtenmachine. Ajax zou zo'n tien miljoen euro op tafel willen zien voordat het nadenkt over een vertrek van El Ghazi. AS Roma heeft een ander plan: de 21-jarige aanvaller eerst huren en hem vervolgens voor acht miljoen euro overnemen. Bij Roma kan El Ghazi ploeggenoot worden van Kevin Strootman, terwijl bij Lazio Ricardo Kishna, Wesley Hoedt en Stefan de Vrij op hem wachten.

Volgens Calciomercato heeft Jorge Mendes, de agent van El Ghazi, in Dubai gedineerd met de technisch directeur van Lazio. Dat kan wijzen op een overstap van El Ghazi, maar Mendes is ook zaakwaarnemer van Lazio-aanvaller Keita Baldé, die in de belangstelling van Manchester United zou staan. Ook verdediger Wallace, die is ondergebracht bij Mendes, wordt in verband gebracht met een transfer.