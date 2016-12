Bij een verkeersongeluk op de Bredaseweg in Chaam is de bestuurder van een auto om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Het slachtoffer belandde met de auto in de berm, raakte een lantaarnpaal en kwam tot stilstand tegen een boom.

De toedracht wordt onderzocht. De Bredaseweg is hiervoor tijdelijk afgezet geweest.

