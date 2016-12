'Ødegaard voor anderhalf jaar naar Heerenveen'

Real Madrid en sc Heerenveen zijn akkoord over een huurtransfer van Martin Ødegaard. Dat schrijven verschillende media in Spanje en Noorwegen.

Marca schreef dinsdag al dat het jonge talent mogelijk naar de Eredivisie zou komen en nu wordt er dus ook een naam van een club genoemd. Volgens De Telegraaf gaat het om sc Heerenveen. Een Noors tv-station meldde dinsdag echter dat Ødegaard naar Amsterdam is gekomen om met Ajax te praten.

Heerenveen hoopt de 18-jarige middenvelder tot medio 2018 te kunnen huren van Real Madrid, waar hij tot nu toe slechts één keer in het eerste elftal speelde. De Koninklijke is naar verluidt akkoord met de lengte van die huurtransfer. In een reactie laat Heerenveen weten dat ze het gerucht niet bevestigen, maar ook niet ontkennen.

Eerder leek Ødegaard de Spaanse hoofdstad nog in te ruilen voor Stade Rennes, waar hij ook een wedstrijd bezocht. Van een transfer kwam het echter niet.