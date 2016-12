Schumacher (17) naar Formule 3: "Ik wil wereldkampioen F1 worden" heywoodu 24-12-2016 15:35 print

Mick Schumacher gaat volgend jaar zijn debuut maken in de Formule 3. De zoon van veelvoudig wereldkampioen Formule 1 Michael Schumacher zal voor het Italiaanse topteam Prema in het Europees kampioenschap gaan rijden.

De 17-jarige Schumacher reed dit jaar ook al voor Prema in de Duitse en Italiaanse Formule 4-kampioenschappen. Zowel in Italië als in Duitsland eindigde hij op de tweede plek in de titelstrijd en in beide landen won hij vijf races. "Ik ben heel blij dat ik bij Prema kan blijven, want dat is een erg professioneel team. De Formule 3 is de goede volgende stap voor mij en ik heb zin in het nieuwe seizoen", laat Schumacher weten. Aan ambitie in elk geval geen gebrek bij de jonge Duitser: "Het is een volgende stap naar de Formule 1 en mijn doel is uiteindelijk om daar wereldkampioen te worden."

Na twee jaar in de Formule 4 zal het een uitdaging worden om de overstap te maken. "De tests van de afgelopen weken hebben het voor mij duidelijk gemaakt dat het heel erg leuk is om in een Formule 3-auto te rijden. Ik kan niet wachten tot 2017 van start gaat." De Duitser zal de teamgenoot worden van Callum Ilott en de Chinees Zhou Guanyu.