Na de MSI Fandag 2017 kreeg ik de mogelijkheid om de MSI GE62VR 7RF Camo Squad Limited Edition uit te testen. Dit was voor mij een hele bijzondere ervaring, want ik heb eigenlijk iets tegen laptops. Een laptop is namelijk altijd een compromis, omdat het draagbaar moet zijn. Je hebt minder ruimte voor de verschillende onderdelen, minder werkkracht, een mindere grafische kaart en voor dit alles betaal je wel iets meer. Camo maakte heel rap duidelijk dat niet elke laptop een compromis hoeft te zijn.



MSI GE62VR Camo Squad Limited Edition

De Basis

Camo is een gaming laptop en er zitten dus allemaal toeters en bellen op die je eigenlijk niet nodig hebt. Bij ieder onderdeel is MSI net dat stapje verder gegaan dan hetgeen strikt noodzakelijk is. De processor is een i7-7700HQ met 16GB DDR4 RAM-geheugen. Je hebt helaas geen muisbesturing in de BIOS. Het Windows 10 Home-besturingssysteem draait vanaf een NVMe M.2 SSD van 256GB met snelheden tot 2200MB per seconde. Volgens MSI kun je altijd opstarten binnen 15 seconden, mijn persoonlijke metingen vallen allemaal binnen de 12 seconden. Je games, films, muziek en de rest parkeer je op de 1 terabyte harde schijf. De Camo-uitvoering heeft een full HD 15,6 inch scherm. Het beeld is haarscherp, maar dat verwacht je nu eenmaal van een IPS-scherm. De grafische kaart is een GTX1060 met 3GB aan GDDR5-geheugen. Dit komt in een aluminium behuizing met een totaal gewicht van 2,4 kg. Er is op bepaalde plekken plastic gebruikt, maar over het algemeen kun je met recht spreken van een zeer degelijke bouwkwaliteit. Zoals je kunt zien aan de productcode is Camo prima geschikt om virtual reality mee te ervaren. Mocht je dit allemaal net niet genoeg vinden, er is een Camo met een 3840x2160 scherm en een bijbehorende GTX 1060 met 6GB geheugen. Is dit juist teveel overkill, dan is er ook een Camo Squad met een GTX 1050 Ti voor een lief prijsje.

Stroom en gamen

Dit is geen laptop voor langdurig gebruik zonder stopcontact. Dat wordt meteen duidelijk als je de adapter hebt gezien en gevoeld. Het heeft de vorm van een baksteen en meet 15 centimeter. Als je gewoon Word en YouTube gebruikt, dan kun je tweeëneenhalf tot drie uur op een volle batterij werken. Gamen lukt je slechts een uur, maar daar komt bij dat zodra de batterij half leeg is, Camo de grafische kaart uitschakelt. Je gamet dan op de grafische chip van de processor die degelijk werk verricht, maar gewoonweg tekort schiet. De energiebesparende instellingen kun je aanpassen in het configuratiescherm, zodat je langer kunt genieten van de volledige grafische mogelijkheden en eerder tegen een zwart scherm aanstaart.

Aansluitingen en randapparatuur

Wees gerust er zijn genoeg poorten aanwezig. Twee keer USB 3.0, één keer USB type C en één keer USB 2.0, een Kensingtonslot, SD-kaartlezer, Killer Gigabit LAN-aansluiting, een jack voor je koptelefoon en eentje voor je microfoon, HDMI 1.4 en mini-DisplayPort 1.2. Voor de volledigheid zit er ook een cd-rombrander in. Daarnaast heb je de beschikking over BlueTooth 4.2 voor je draadloze randapparatuur. Aan de voorkant zijn er drie led-lampjes die aangeven of wifi geactiveerd is, de harde schijf bezig is en de staat van de batterij weergeeft. Aan de linker- en rechterkant van de Camo zijn de speakers. Boven het scherm is de webcam die in full HD opneemt en aan weerszijden zijn er twee microfoons geplaatst.

Limited edition

Het eerste dat opvalt aan Camo is uiteraard de legerprint waar de laptop zijn naam vandaan heeft. Tot 7 juni is de Camo nog te bestellen via de grotere ketens. Het is een limited edition van de doorsnee GE62VR en kost ongeveer €100,- extra. Daar krijg je een erg grote stevige en leuke rugtas bij, een thermo-drinkfles met camouflage print op de houder, een camouflage muismat, keyboardcover, dog tags en Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands plus de seizoenspas. De rugtas is zeker heel bruut en groter dan je denkt, maar je moet voor jezelf de afweging maken of de extra’s de moeite waard zijn. Als je ervan houdt om opvallende mooie spullen te hebben die haast niemand heeft en je de game sowieso wilde kopen, dan is het zeker een aanrader. Ik vind de print zeker leuk staan en het geeft Camo een stoere uitstraling die hij steeds weer waarmaakt.