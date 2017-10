Jelle Brandt Corstius is ook misbruikt Redactie 24-10-2017 00:46 print

Journalist Jelle Brandt Corstius is ook slachtoffer van seksueel misbruik. In dagblad Trouw vertelt hij zijn verhaal, maar maakt bewust de identiteit van de dader niet bekend.

"In het prille begin van mijn televisiecarrière ben ik tijdens mijn werk gedrogeerd, en gedwongen tot orale seks, wat verkrachting is. Toen hij mij ook anaal wilde verkrachten nam een overlevingsinstinct het over en ben ik naar buiten gevlucht", schrijft de maker van onder meer programma's over Rusland.

Jelle zegt ook waarom hij zijn verhaal nooit heeft kunnen vertellen en waarom hij ook nu niet zegt wie de dader is. "Dat is geen verhaal natuurlijk", zegt hij over het misbruik. "Op het allereerste college journalistiek leer je dat in elk verhaal, hoe klein ook, de vijf w's en de h moeten zitten: wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe. In de eerste zin ontbreken de wie, de waar, en de waarom. De wat, de wanneer en de hoe komen er karig vanaf. De opsomming is zo summier dat het bijna geen betekenis heeft."

"Maar dit verhaal kan niet gepubliceerd worden. Het is zijn woord tegen mijn woord. Er zijn geen getuigen, ik ken - voorlopig - geen andere incidenten. Als het tot een rechtszaak zal komen is de kans groot dat hij mij succesvol beschuldigt van smaad, en ik een tweede hypotheek op mijn huis kan nemen om de schadevergoeding te betalen."

Brandt Corstius komt nu met zijn verhaal naar buiten om alle betrokkenen te waarschuwen. "Ik schreef het ook voor alle HR-managers, leidinggevenden, teamleiders en vertrouwenspersonen. Maak de drempel zo laag mogelijk om dit soort misstanden te melden. En als iemand het meldt, neem het dan serieus. Ik schreef het voor alle mensen die door een vriend of collega in vertrouwen zijn genomen. Misschien willen zij wel meer dan een luisterend oor, misschien hebben ze net dat duwtje nodig om actie te ondernemen. En ik schreef dit ook voor alle smeerlappen die nog steeds denken dat ze er mee wegkomen. Dat hun sneue gerommel beperkt zal blijven tot het geruchtencircuit. 'Jullie tijd is voorbij.' zo wilde ik het stuk eindigen."



Jelle Brandt Corstius is ook misbruikt (Foto: BuzzE)