BBC-programma pakt aanranders aan

Een BBC-programma gaat undercover om aanranders op heterdaad te betrappen.

Het Britse BBC-programma 100 Women, een serie over de hedendaagse moelijkheden en prestaties van de vrouw, is samen met de Britse transportpolitie undercover gegaan in de Londense metro. Het doel? Op aanranders jagen.

Aanranders en viespeuken zijn een groot probleem in het openbaar vervoer, met name in en rond London. Naar verluid krijgen veel vrouwen te maken met seksueel wangedrag. Dit jaar leidde dat tot 39 arrestaties, veel meer meldingen en de schatting dat zo'n 90% van het wangedrag niet wordt gemeld.

In een poging het OV een beetje veiliger te maken en aandacht te vestigen op dit probleem, komt 100 Women nu met deze actie. Laten we hopen dat het succes heeft.