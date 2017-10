Het belastingstelsel gaat flink op de schop in nieuwe regeerakkoord en dat is waarschijnlijk vooral gunstig voor de middeninkomens. Volgens belastingdeskundige Arjo van Eijsden van accountants- en adviesbureau EY gaan particulieren er over de gehele linie naar schatting iets op vooruit.

"Het nieuwe kabinet zet duidelijk in op lastenverlichting. De uitgaven van het kabinet zijn verhoogd en de ontvangsten nemen af", benadrukt de fiscalist. Hij ziet hierin een trendbreuk met de afgelopen jaren waarin veel is bezuinigd.

"Maar het bedrijfsleven zal ook een deel van de lastenverlichting voor zijn rekening nemen. Dat betekent dat bedrijven er mogelijk per saldo iets op achteruit zullen gaan." De EY-adviseur wijst daarbij op de diverse aanpassingen die worden gedaan in onder meer de vennootschapsbelasting.

Hypotheekrenteaftrek

Het verrast Van Eijsden enigszins hoe veel belangrijke stappen het nieuwe kabinet op fiscaal gebied zet. Sommige zaken die worden veranderd doen de nieuwe coalitiepartners natuurlijk onder internationale druk van bijvoorbeeld Brussel, erkent de expert. Maar er zijn ook veranderingen die helemaal uit hun eigen koker komen.

Dit laatste betreft bijvoorbeeld de veranderingen op het gebied van inkomstenbelasting. Wat daar onder meer wijzigt is dat er een soort sociale vlaktaks komt, bestaande uit twee tarieven. Andere belangrijke veranderingen voor de gewone man zijn volgens Van Eijsden de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek en de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent.



'Belastingplannen goed voor middeninkomens' (Foto: ANP)