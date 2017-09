De Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions heeft het gedrag van verscheidene spelers in de National Football League (NFL) gehekeld. Zij protesteerden tegen racisme door te knielen of de armen ineen te haken tijdens het spelen van het volkslied voor aanvang van de wedstrijd. Sessions zei dat hoewel hun recht op vrije meningsuiting is gegarandeerd, ze zouden moeten worden veroordeeld wegens het getoonde gebrek aan respect voor het vaderland.

Sessions hield dinsdag een toespraak op een juridische faculteit in Georgetown. Hij zei dat atleten die ervoor kiezen te demonstreren terwijl de nationale hymne ten gehore wordt gebracht een "grote fout" maken met een actie die "de betrokkenheid die we hebben met deze natie ondermijnen".

President Donald Trump riep de NFL al op de bewuste spelers te schorsen. Strafvervolging zit er niet in. "Maar door zo'n provocerende daad te stellen, kunnen ze een afkeurende reactie verwachten. De president heeft het recht hen te veroordelen en ik zou dat ook doen", aldus Sessions.



Sessions keurt gedrag NFL-spelers af (Foto: ANP)