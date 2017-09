Hard rocken in Code Vein Pheno 25-09-2017 14:42 print

Bandai Namco heeft vandaag een nieuwe Engelstalige trailer uitgebracht van hun actie-RPG Code Vein. Daarnaast is er bekendgemaakt dat de Japanese hardrock-band VAMPS meewerkt aan de Souls-like titel.

In een niet zo verre toekomst heeft een mysterieuze ramp de wereld zo als wij het kennen vernietigd. Wolkenkrabbers, eens symbolen van welvaart, zijn nu ingestort. In het epicentrum die de vernietiging heeft veroorzaakt ligt een verborgen maatschappij van Revenants genaamd Vein. Deze laatste vesting is waar de overlevenden vechten om te overleven. Ze zijn gezegend met bijzondere krachten in ruil voor hun herinneringen en een dorst naar bloed. Als ze zich helemaal overgeven in die lust naar bloed is er een risico dat ze een Lost worden, een soort demoon die geen greintje menselijkheid meer bezit.

VAMPS heeft ondertussen vier albums gemaakt. We gaan wat nummers van hun laatste album Underworld tijdens het spelen van Code Vein horen. Dat album is in juli van dit jaar uitgekomen.

Code Vein komt in 2018 uit op PlayStation 4, Xbox One en pc.