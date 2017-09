Tivoli is racistisch en viert genocide

Het poppodium TivoliVredenburg in Utrecht is racistich volgens actiegroep De Grauwe Eeuw en daarom moet de gemeente Utrecht onmiddellijk de subsidiekraan dichtdraaien. De reden is dat het poppodium afgelopen juli een kinderfeestje organiseerde waarbij kinderen als cowboy of indiaan verkleed mochten komen.

En dat kan absoluut niet door de beugel volgens De Grauwe Eeuw, die vindt dat een cowboy- en indianenfeest gelijk staat aan een nazi- en jodenfeest. Op Facebook halen ze ook dan fel uit naar het voormalig krakerscollectief: "Wij zullen druk leggen op de Gemeente Utrecht om de subsidiekraan dicht te draaien, zodat de inwoners van Utrecht niet betalen voor deze racistische organisatie. Wij zullen ook alle artiesten, financiers en partners van TivoliVredenburg onder druk zetten om hun samenwerking te stoppen."

Volgens een persbericht van de actiegroep vierde TivoliVredenburg met het bewuste kinderfestival de genocide op inheemse Amerikanen: "De verentooi is een spiritueel symbool voor indigenous volken en het zomaar dragen van dit symbool doet afbreuk aan de culturen van volken die al sinds 1492 slachtoffer zijn van de grootste genocide ooit, deze vorm van racisme noemt men cultural appropriation."

De groep eist dan ook publiekelijke erkenning van het racisme en tevens "dat TivoliVredenburg het grote podium waarover zij beschikt zal inzetten voor educatie over racistische stereotyperingen en de koloniale geschiedenis van het Amerikaanse continent, een geschiedenis waarin Nederlanders een grote rol speelden en die minstens 100 miljoen oorspronkelijke bewoners van dit continent het leven kostte."

In een aanvullende verklaring in het persbericht stipt de actiegroep nog even fijntjes de relatie tussen de genocide op de inheemse Amerikanen en Hitler aan: " Het is echter algemene kennis dat Hitler veel van dezelfde methoden van genocide gebruikte dan de V.S. op de oorspronkelijke bewoners van het continent Amerika. Zo deden beide partijen aan geboortebeperking van hun slachtoffers, beide partijen zagen hun slachtoffers als inferieur ras en Hitler liet zich voor zijn concentratiekampen inspireren door de V.S. reservaten voor American Indians. Ook de dodenmars heeft Hitler afgekeken van de V.S. die o.a. de Trail of tears gebruikte voor de dood op duizenden Cherokee."