Olympische medailles Pyeongchang 2018 getoond

Het organisatiecomité van de Olympische Spelen van komende winter, in het Zuid-Koreaanse Pyeonchang, heeft de medailles waar duizenden sporters om zullen strijden aan de wereld getoond.

Bijzonder ingewikkeld zijn de medailles dit keer niet. Die van Vancouver 2010 zagen eruit alsof er een vrachtwagen overheen was gereden, voor Sochi 2014 waren de medailles voorzien van een soort gat in de vorm van bergen en dit keer hebben ze wat weg van een stuk boomschors.

Op de voorkant zijn de olympische ringen te zien, op de achterkant vinden we het logo van de Spelen van Pyeongchang, die op 9 februari 2018 geopend zullen worden.

#2018평창 동계올림픽대회 #메달 실물 근접 사진 모음.jpg Take a closer look at the #PyeongChang2018 Olympic #medals . #Hangul #Koreanalphabet #passion pic.twitter.com/2SZiXTeesP

Breaking news: Here are the medals for @PyeongChang2018. 🥇🥈🥉 Good luck to all the athletes! #Olympics pic.twitter.com/pIISYbhFvJ